Bojovník proti korupci a populární antikremelský politik byl propuštěn z berlínské nemocnice Charité a na Instagramu dal jasně najevo, že své aktivity rozhodně omezovat nehodlá.

Alexej Navalnyj je fenoménem ruské politiky. I ve zdánlivě beznadějných situacích dokáže vnutit Kremlu svou agendu. Naposledy se mu to podařilo při nedávných regionálních volbách, kdy se jeho stoupenci dostali do městských zastupitelstev, například v Novosibirsku, a v nedalekém Tomsku dokonce v komunálních volbách zvítězili. Jeho stoupenci jsou přesvědčeni, že právě to bylo důvodem, proč byl Navalnyj otráven, když cestoval z Tomsku zpět do Moskvy.