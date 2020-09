Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny, čte především knihy o nových technologiích a leadershipu. A připouští, že se brzy také sama dá do psaní.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Rychlé pracovní tempo a péče o pětičlennou rodinu mi nedovolují číst více knih najednou. Mám rozečtenou tedy pouze jednu, a to Trillion Dollar Coach − o Billu Campbellovi. Campbell, původně fotbalový kouč, mentoroval třeba Steva Jobse, Larryho Page nebo Erica Schmidta. A Schmidt je zároveň jedním ze tří autorů knihy. Čtu ji v originále, takže se zároveň snažím trošku si zlepšovat angličtinu. Je to ale první kniha po delší době. Od března do května jsem se věnovala řízení krizového štábu v holdingu a po dlouhé týdny upadala znavená do postele, na čtení mi nezbývala energie. Obecně sahám spíše po knihách s tematikou nových technologií, vizionářství a leadershipu.

Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle: Trillion Dollar Coach, HarperCollins, 2019 Foto: Nakladatelství HarperCollins

Máte nějakého zvláště oblíbeného autora?

Ráda čtu knihy od Roberta T. Kiyosakiho. První byla Bohatý táta, chudý táta. Pak také Byznys pro 21. století nebo 8 základních lekcí vojenského výcviku pro podnikatele. Vybírám si také životopisy vizionářů, ať již to je Steve Jobs od Waltera Isaacsona nebo Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti od Ashleeho Vance.

Robert T. Kiyosaki: Bohatý táta, chudý táta, Pragma, 2001 Foto: Nakladatelství Pragma

Co jste četla, když jste byla malá holka?

V dětství jsem byla schopná číst pod peřinou s baterkou až do ranních hodin, často jsem nad knížkami usínala. Moje nejoblíbenější kniha byla Vlčák Kazan od Jamese Olivera Curwooda, přečetla jsem také Barí, syn Kazanův a mnoho podobných románů. Samozřejmě i Volání divočiny a Bílého tesáka od Jacka Londona. Přečetla jsem také řadu verneovek − Dvacet tisíc mil pod mořem nebo Dva roky prázdnin. Nikdy jsem nebyla na pohádky, či dokonce červenou knihovnu. Poukazuje to na moji realisticky uvažující, ale svobodomyslnou a dobrodružnou povahu.

Ashlee Vance: Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti, Jan Melvil Publishing, 2015 Foto: nakladatelství Jan Melvil Publishing

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Spíše již delší dobu přemýšlím o tom, že pár knih napíšu.

Se kterým autorem byste ráda zašla na skleničku dobrého vína?

Jistě bychom si notovali s Timem O'Reillym. Oba máme technologický background a díváme se na svět podobnýma očima. Tim O'Reilly má skvělý nos na disruptivní, tedy převratné technologie. Zeptala bych se ho, na jakou disruptivní inovaci mám vsadit a do čeho investovat.

A se kterým autorem byste se nebála strávit desetihodinový let? Anebo byste si s ním rovnou troufla ztroskotat na pustém ostrově?

Na pustém ostrově bych raději ztroskotala se svým manželem, ale dlouhý let − například z Prahy do Pekingu − si dokážu představit s Porterem Erismanem. Hovořili bychom nejen o rozdílném přístupu k byznysu v Asii, než jaký známe z Evropy či USA, ale také o tom, proč mi někteří obchodní partneři v průběhu cest po Číně říkali, že jsem jako evropský Jack Ma.