Byl fotograf Helmut Newton vizionářem, nebo cynickým machem bez špetky úcty k ženám? Dokument Nestoudná krása je jako koláž, v níž jedna žena za druhou přísahá na jeho dobrotu. Proti je jen spisovatelka Susan Sontagová.

Máš laskavý pohled. To je to poslední, co chci," upozorňuje fotograf nahou modelku pózující na terase s cigaretou a s nočním městem v pozadí. Teprve když dívka zpřísní, začne cvakat spouští. "To je ono," libuje si. Helmut Newton dobře ví, že jej natáčí kamera a své bonmoty říká tak trochu i pro ni. Ve snímku Nestoudná krása, který promítají česká kina, je pronáší snad pokaždé, když je v záběru.