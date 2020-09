Už za pár dní z Bruselu přijde nový návrh, jak v EU řešit migraci. Mezi státy unie jsou stále zastánci povinných kvót na přijímání uprchlíků. Kvóty nikdo nezrušil, navzdory tomu, co tvrdí Andrej Babiš. Členské země se tak o nich budou hádat zase. Jen to v době pandemie už málokoho zajímá.

Koronavirus přinesl minimálně jedno pozitivum − Češi zapomněli na migraci. Nebýt pandemie, nejspíš by v Česku opět zuřil boj o povinné kvóty na přijímání uprchlíků, zvlášť když je těsně před krajskými a senátními volbami. Evropská komise má ještě během září navrhnout reformu společné evropské azylové a migrační politiky Evropské unie. A i když premiér Andrej Babiš (ANO) opakuje, že "zrušil kvóty", pravda to není. V návrhu se objevit mohou, a pokud se to nestane, některé členské státy unie se je do něj určitě pokusí dostat během následných vyjednávání. Takže nebýt nemoci covid-19, opět bychom se vrhli do starých známých iracionálních debat ve stylu, že "Brusel nám nebude diktovat, kdo u nás má žít", nebo, na druhém extrému, že "Češi jsou zlí a xenofobní, protože se nechtějí otevřít migraci".