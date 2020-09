Na Netflixu je nyní k vidění nový film režiséra Charlieho Kaufmana nazvaný Asi to ukončím. Americký tvůrce neobvykle zašmodrchaných příběhů v něm opět bere diváky na výlet do vlastní hlavy. V ní čeká absurdní komedie i peklo.

Nocí poletuje sníh. Vločky dopadají na přední sklo auta, za nímž dvojice milenců vede nekonečnou debatu. "Mám rád výlety, je dobré si připomenout, že svět je větší než to, co nosíš v hlavě," říká v jednu chvíli muž s posmutnělým obličejem, který připomíná zesnulého amerického herce Philipa Seymoura Hoffmana. Však také dvaatřicetiletý Jesse Plemons v novém filmu režiséra Charlieho Kaufmana Asi to ukončím ztvárnil − tak jako Hoffman v autorově režijním debutu Synekdocha, New York − typického kaufmanovského hrdinu, který se potýká hlavně s neuchopitelnými labyrinty uvnitř své lebky.