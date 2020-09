Na jaře byl zrušen veletrh Svět knihy. Jeho dramaturg Guillaume Basset doufá, že plzeňská verze tohoto festivalu proběhne o čtvrtém zářijovém víkendu podle plánu.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Victor Hugo − Muž, který se směje, Colum McCann − Zoli, Erri De Luca − Le jour avant le bonheur. To jsou pro mě tři velmi důležití autoři mezinárodního významu.

Colum McCann: Zoli, Odeon, 2011 Foto: nakladatelství Odeon

Jste rodilý Francouz, který však žije dlouho v Česku. Takže čtete i české texty?

Samozřejmě. Na mém nočním stolku teď leží i knížka Možnosti milostného románu, kterou napsal Jan Němec.

Jan Němec: Možnosti milostného románu, Host, 2019 Foto: Nakladatelství Host

Co jste četl, když jsme se všichni před pár měsíci nedobrovolně ocitli na home officu, a vy jste dokonce museli zrušit Svět knihy?

Bohužel jsem neměl moc času na čtení, protože jsme intenzivně pracovali na veletržním on-line programu. Ale přece jen jsem něco stihl − Divoké detektivy Roberta Bolaña, Bílé zuby Zadie Smithové, Duch odchází Philipa Rotha anebo Un crime Georgese Bernanose.

Roberto Bolaño: Divocí detektivové, Argo, 2008 Foto: Nakladatelství Argo

Na které setkání, jež se mělo na Světě knihy uskutečnit, jste se na jaře nejvíc těšil?

Moc rád bych se potkal s Claudiem Magrisem, Alanem Hollinghurstem nebo s Antoniem Muñozem Molinou. A především pak s rakouským básníkem a dramatikem Peterem Handkem. Tohle setkání jsem chystal na poslední chvíli jako festivalové překvapení.

A na kterou akci se těšíte v rámci programu plzeňského veletrhu Svět knihy, který by měl startovat 25. září?

Velmi zajímavé bude určitě setkání Lenky Horňákové-Civade, což je česko-francouzská spisovatelka, s její přítelkyní, francouzskou autorkou Anne Delaflotte Mehdeviovou. Pak bych také rád byl u debaty Ženy, slast, intimita, jíž se zúčastní polská spisovatelka Marta Dzido. Anebo se těším na předpremiéru knihy Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta, která je jeho první knihou, již napsal německy. Vloni sklidila v Německu velký ohlas, dá se předpokládat, že bude v češtině rezonovat také.

Kterého autora byste v Plzni na závěr veletrhu chtěl pozvat na sklenku vychlazeného rosé?

Tak to by byl dlouhý seznam autorů! Ale pokud musím vybrat jenom jednoho, není jiná možnost: pozval bych moc rád Milana Kunderu. A až bychom okusili toho dobrého rosé a dlouho mlčeli, vybalil bych samozřejmě množství otázek. Ta první by byla prostá: Kdy konečně přijedete do Prahy?