Podle existenciálního obrazu Nahý v trní se jmenuje retrospektivní výstava Mikuláše Medka, kterou zahájila Národní galerie. Dílo malíře, jenž je už 46 let po smrti, ukazuje ve třech budovách v co největším možném celku.

Do časů, kdy na české výtvarné scéně poutají nebývalou pozornost zvěsti o stylizovaných lidských pohlavních orgánech, které sochař David Černý právě představuje v pražské galerii DSC, vstoupila minulý týden velká retrospektivní výstava malíře Mikuláše Medka. Jako kdyby v pravou chvíli chtěla upozornit, že není až tak podstatné, co člověk nosí mezi nohama, ale co je hluboko v něm i vysoko nad ním.