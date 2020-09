Automobilka ve spolupráci s vesmírnou agenturou JAXA vyvíjí obytné měsíční vozidlo Lunar Cruiser. Nový lunární rover pojme čtyři astronauty a měl by mít rekordní dojezd.

Američané, kteří se začátkem 70. let projížděli po Měsíci, měli k dispozici speciální buginy bez střechy. Astronauti programu Apollo proto při jejich řízení museli nosit skafandry. Do 10 let by se ale po povrchu družice Země mělo začít prohánět první vozidlo, které budou moci kosmonauti řídit i bez ochranných obleků s omezenými zásobami kyslíku. Dokážou tak v terénu strávit mnohem více času.