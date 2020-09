Za Rakouska-Uherska v tuzemsku prosperovalo na 200 cukrovarů. V době sametové revoluce jich působilo už jen kolem 50 a dnes zbylo cukrovarů pouze sedm. Vlastně osm, ten poslední, kdysi nejvýkonnější cukrfabrika monarchie, však místo řepy zpracovává cukrovou třtinu. Řídí ho v USA narozený Daniel Spencer, který se stal svědkem i aktérem radikální proměny zdejšího cukrovarnictví.

Máte pocit, že jste se dostali do zanedbaných Sudet, z Prahy jste však na severozápad ujeli necelých 30 kilometrů. Od oprýskaného zámku vede podél zvětralých zdí a rumišť cesta do dolíku, kde trůní obrovská průmyslová stavba. Historická hala má nejlepší století jednoznačně za sebou, o čemž svědčí i chybějící písmena v nápise Cukrovar Zvoleněves na průčelí. Do letopočtu původně prozrazujícího rok založení 1859 někdo kdysi vyvrtal díru a vsunul do ní rouru, takže údaj není k přečtení. Pod sochou nahé ženy s kamennou hlízou řepy v ruce, která má představovat alegorii cukrovarnictví, stojí hlouček dělníků. Ti jsou pro příchozího zvenčí dokladem toho, že továrna stále žije.