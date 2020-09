Po útocích islámských teroristů na symboly americké moci i bohatství, Pentagon a Světové obchodní centrum, přišla reakce jako po letošní pandemii. Lidé nakupovali hlavně to nejnutnější a měli strach z budoucnosti. Návrat k normálu byl ale tehdy rychlý. Mnohem rychlejší, než lze čekat nyní.

Nejmocnějšího muže světa financí zastihl útok na newyorská Dvojčata ve vzduchu. 11. září 2001, tedy právě před 19 lety, se dlouholetý šéf Fedu Alan Greenspan vracel domů z jednání se světovými bankéři ve Švýcarsku, když si ho kapitán linkového letadla nechal diskrétně zavolat do pilotní kabiny. Tam se Greenspan dozvěděl, že stroj mění směr zpět na Curych. Nebyl samozřejmě jediný. I let ČSA z Prahy do New Yorku (ano, tehdy český národní dopravce ještě létal přes oceán), který odstartoval dvě hodiny před prvním útokem, se musel vrátit na ruzyňské letiště. V tu chvíli už bylo známo, že do věží Světového obchodního centra narazila dvě velká dopravní letadla a další se pohřešují.