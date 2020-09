Podobu nového raketoplánu zatím Číňané tají. Podle všeho by se měl podobat americkému Boeingu X-37B, který létá bez posádky. Čínský raketoplán vynesla raketa Dlouhý pochod 2F (na snímku z roku 2017).

Nové čínské vesmírné plavidlo má být opakovaně použitelné. Podobný stroj už zkoušejí také Američané. Ti jím navazují na ukončený program raketoplánů Space Shuttle.

Zatím se o něm ví jen velmi málo. Pokud se ale kusé informace o novém čínském raketoplánu potvrdí, půjde pro asijskou velmoc o zásadní průlom v rozvoji vesmírných technologií.

Podle stručné zprávy státní tiskové agentury Sin-chua provedla Čína úspěšný test "opakovaně použitelného experimentálního vesmírného plavidla". Raketa Dlouhý pochod 2F měla stroj minulý pátek do vesmíru vynést z kosmodromu Ťiou-čchüan. Po dvou dnech pak raketoplán přistál na neupřesněném místě.

Jméno čínského stroje ani jeho podoba nejsou známé. Předpokládá se ale, že je obdobou amerického experimentálního raketoplánu Boeing X-37B. Ten v mnohém připomíná původní raketoplány, jako byly Columbia či Endeavour, jejichž lety USA ukončily v roce 2011. Oproti nim je ale X-37B asi pětkrát menší. Stroj od Boeingu se do vesmíru dostává na nosné raketě, zpátky na Zemi pak přistává stejně jako letadlo − let i přistání jsou přitom řízené automaticky, bez posádky. Podobně by měl fungovat i čínský raketoplán.

Americký stroj vyvinutý pod hlavičkou vojenského letectva provedl první vesmírný let letos v dubnu. Jeho hlavní náplní má být oprava družic na zemské orbitě. Také Čína tvrdí, že hodlá svůj raketoplán využívat k mírovým účelům.