Dušan Šťastník a Štěpán Pavelka poznali svět velkých developerských projektů v Praze a utekli před ním do Krušných hor. Nakonec mu však se svou firmou Berg Invest opět vyšli naproti. Říkají, že kopce pod Klínovcem jsou investiční ráj, a rostoucí ceny zdejších nemovitostí jim dávají za pravdu.

Soudě podle demografických statistik, Loučná pod Klínovcem má to nejlepší dávno za sebou. Nejzápadnější městečko Ústeckého kraje mělo před sto lety na dva a půl tisíce obyvatel, teď jich je stěží 130. Tabulky ale ne vždy zachycují celou pravdu. A při pohledu do loučenského údolí to platí dvojnásob: jeřáby, bagry, lešení, inženýrské sítě… a spousta malých i velkých novostaveb. Podle dat start-upu Reas.cz, který sleduje ceny nemovitostí, se v Loučné za poslední rok prodalo na tři desítky bytů a apartmánů s průměrnou cenou 78 tisíc korun za metr čtvereční. To je více než běžná cena v Brně nebo v jihočeském rekreačním centru Lipno nad Vltavou. A zhruba stejně jako v pražských Nuslích.