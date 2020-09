Jedy mají v ruských dějinách dlouhou tradici. Někdy je používali spiklenci, kteří si mysleli, že se tím zavděčí moci. Jindy to byl způsob, jak dočasně vyřadit oponenta a zároveň mu dát jasně najevo, že si zahrává s ohněm. A někdy také hrůzný příklad toho, co se může nepřátelům Kremlu stát.

Je půl třetí ráno 30. prosince roku 1916. Jak popisuje ruský novinář Michail Zygar v knize Impérium musí zemřít (2017), kníže Felix Jusupov s nervy nadranc přichází do místnosti, kde na něj čekají další spiklenci. "Nefunguje to, prostě se nic neděje. Přitom množství jedu by stačilo na otrávení pluku dragounů," říká rozrušeně. Od velkoknížete Dmitrije Romanova si bere revolver a vrací se do místnosti, kde zanechal jurodivého starce Grigorije Rasputina. Ten si stěžuje, že ho pálí žáha a ztěžkla mu hlava, a dožaduje se další skleničky. Kníže Jusupov vytahuje revolver a střílí. "Rasputin zařval jako zvíře a padl na medvědí kůži," vzpomínal později Jusupov. To měl být konec vlivného muže, který si získal důvěru carské rodiny svou schopností léčit následníka trůnu Alexeje, jenž trpěl hemofilií. Tvrdilo se, že rozhodoval i o ministerských jmenováních nebo datu rozhodujících bitev.