V roce 2000 začala ve Student Agency s prodejem letenek. Přestože se tehdy vypisovaly ručně a zákazníci si pro ně museli osobně zajít, stačila na to Věra Janičinová sama. Firmě zůstala věrná a dnes vede tým 50 letenkářů. Zažila tu start nakupování letenek na internetu, boom osobní letecké přepravy a letos i největší propad prodejů způsobený pandemií.

Pamatuji si, že jsme byli v práci a moc jsme nechápali a nevěřili," vzpomíná obchodní ředitelka pro prodej letenek ve Student Agency Věra Janičinová na 11. září 2001. Přesně před devatenácti lety teroristé unesli ve Spojených státech několik letadel a se dvěma z nich narazili do Světového obchodního centra v New Yorku. "Naštěstí jsme měli hlavní sezonu skupin studentů, kteří byli v USA přes léto s programem Work and Travel, už za sebou. Takže jsme jen řešili, aby se zbytek z nich vrátil," říká žena, která do společnosti nastoupila v jednadvaceti letech roku 1997. O tři roky později se stala jejím prvním prodejcem letenek. Dnes stojí v čele týmu 50 letenkářů.