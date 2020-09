Festival Struny podzimu bude poprvé na vodě. Příští týden v Praze na Vltavě vyroste plovoucí scéna. A v sobotu 19. září na ni přes Slovanský ostrov projde tisíc lidí, aby slyšeli houslistu Daniela Hopea ve variaci Čtvera ročních dob.

Poprvé za 24 let se Struny podzimu částečně konají pod širým nebem kvůli pandemii nového typu koronaviru. "Po vyhlášení nouzového stavu jsem se často procházel podél řeky prázdným městem a chtěl jsem udělat něco pro Prahu, když jednou není zašlapaná miliony turistů a trochu se nadechla," vysvětluje zakladatel přehlídky a její prezident Marek Vrabec. "Zároveň je to snaha poslat z Prahy optimistický vzkaz do světa, že i v této době lze koncertovat," dodává, proč houslistovo vystoupení nazval Hope for Prague, což lze přeložit jako Hope hraje Praze a zároveň coby Naděje pro Prahu.