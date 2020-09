Foto: Reuters Straubel má za sebou první úspěch, když pro svou relativně malou firmu získal podporu velkých jmen investičního světa.

To nejdražší a nejnebezpečnější na elektromobilech jsou jejich baterie. Jeffrey Brian Straubel, bez jehož technologických vychytávek by Tesla nebyla tam, kde je, proto vymýšlí, co s tím. Do jeho firmy, která se věnuje recyklacím starých baterií z mobilních telefonů, elektrokol nebo automobilových hybridů, už mu peníze poslali Bill Gates nebo Jeff Bezos.

Z dnešního pohledu to působí až komicky, ale v roce 2000 to bylo něco: červené Porsche 944, rok výroby 1984, ujelo 400 metrů za 17,28 sekundy, tedy rychlostí zhruba 128 kilometrů v hodině. Že na tom není nic mimořádného? Jenže to Porsche bylo elektrické a doma v sanfranciské garáži si ho s pomocí dvou desítek 12voltových baterií zbastlil tehdy čtyřiadvacetiletý nadšenec Jeffrey Brian Straubel. Sporťák měl sice dojezd jen třicet kilometrů a na trať ho raději dotlačili, na světový rychlostní rekord to ale stačilo. Ve stuttgartském ústředí Porsche si tehdy mladého inženýra s titulem ze Stanfordovy univerzity nevšimli, to až mnohem později, když už jeho um a nápady, jak dostat auta do otáček s pomocí elektřiny, využil jiný elektromobilní nadšenec: Elon Musk.