Na konci prázdnin se rozběhla už 96. sezona Hanspaulské ligy. Pražská soutěž v malém fotbalu má za sebou vynucenou jarní pauzu, teprve druhou ve své téměř padesátileté historii. Celkem 953 mužstev složených z nadšených amatérů ale pandemii přečkalo. Hanspaulka jede dál.

Pro Fridolína Špatenku je fotbal celoživotní vášeň. V nadsázce o sobě mluví jako o "legendě malého fotbalu a Hanspaulské ligy". Hraje ji už bezmála pět desetiletí, od doby, kdy kultovní pražská fotbalová soutěž vznikla. I ve svých 65 letech nastupuje v dresu stále stejného týmu A.G.Č.V. (Arabské gymnázium Červený vrch), v jehož barvách odehrál 418 zápasů a vstřelil 272 gólů. Muž, který v historickém pořadí registrovaných hráčů této ligy figuruje na druhém místě, před ním je pouze jeho spoluhráč z A.G.Č.V. Pavel Štochl, dnes už ale kvůli bolavému kolenu vyměnil střelecké kopačky za brankářské rukavice. "Letos to zřejmě zabalím. Stát v podzimních měsících v bráně, když je zima, už mě moc nebaví. A to i přesto, že mě naši chybující obránci každý zápas vždycky spolehlivě zahřejí."

Byli to právě studenti z Gymnázia Arabská, kteří v říjnu roku 1971 odehráli přátelské utkání proti týmu soupeřů pocházejících z pražské městské části Hanspaulka. O rok později, na jaře roku 1972, se hráči domluvili a založili pravidelnou soutěž, které se začalo říkat Hanspaulská liga. Na začátku ji hrálo osm mužstev, za 48 let se však rozrostla do tak ohromných rozměrů, že v rámci osmi lig − z nichž některé mají až 15 skupin − dnes nastupuje 732 týmů. Téměř s 11 tisíci registrovaných hráčů je Hanspaulka nejmasovější sportovní soutěž, která se v Česku pravidelně hraje. Jak časem narůstal zájem týmů, organizátoři soutěž rozdělili do jednotlivých věkových kategorií: pro hráče od 16 do 35 let, od 35 do 45 let (veteránská liga), od 45 do 55 let (superveteránská liga) a také nad 55 let (ultraveteránská liga). Pokud započítáme i veteránské ligy, hraje dnes Hanspaulku celkem 953 mužstev.

Herec proti profesionálnímu fotbalistovi