Rozštěpení americké společnosti se za Donalda Trumpa jen prohloubilo. Prezidentské volby v listopadu budou střetem dvou radikálně odlišných představ o budoucnosti Ameriky. Republikáni a demokraté se už nerozcházejí jen v politických postojích. Vzývají jiné hodnoty, mají jiný pohled na svět, a dokonce i na fakta. Jen zbraně dnes v USA mají všichni stejné.

Do amerických prezidentských voleb zbývají dva měsíce a oba kandidáti, obhájce Bílého domu, současný republikánský prezident Donald Trump, a na druhé straně jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden, burcují voliče pesimistickými, až apokalyptickými vizemi, co by se stalo, kdyby volby vyhrál ten druhý.