Držitel Nobelovy ceny za literaturu Peter Handke se ve své letošní hře Zdeněk Adamec vrací k případu mladého muže, který se v roce 2003 upálil na Václavském náměstí. Ani v jeho rodném Humpolci už dnes téměř nikdo neví, proč osmnáctiletý počítačový talent tak hrozným způsobem ukončil svůj život.

Je před sedmou večer, všechna okna přízemního bytu v paneláku na humpoleckém sídlišti jsou zakrytá. O žaluziích, neustále zatažených prý od chvíle, kdy se manželé Adamcovi dozvěděli o tragické smrti svého syna, píše v knižní podobě své nové hry i Peter Handke. Přestože rakouský dramatik žijící v Paříži uvádí, že zvonek nefunguje a rodiče se světem nekomunikují, nyní se dveře otvírají a v nich stojí Zdeněk Adamec, kameník tesající náhrobky na místním hřbitově, otec studenta stejného jména, který se před 17 lety zapálil pod pražským Národním muzeem.

"Nezajímá mě to. Stejně je to napsané jinak," odmítá muž podávanou knížku od loňského držitele Nobelovy ceny z nakladatelství Suhrkamp, na jejíž obálce stojí velkými písmeny "Zdeněk Adamec". V předchozím telefonickém rozhovoru sice ještě uvažoval o tom, že případ svého syna otevře a že si bude znovu stěžovat na okolnosti policejního vyšetřování, které podle něj stály za synovou smrtí, teď si to ale podle svých slov rozmyslel. "Nemá cenu to řešit, dokud se neotevřou archivy. Je do toho namočený prezident i předseda vlády," stačí ještě tajemně dodat a zavře dveře.