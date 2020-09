Podle německé laboratoře šlo o látku ze skupiny novičok. Je tedy jasné, že ruský stát v tom nějakým způsobem musel být zapleten. To není látka, kterou koupíte na darknetu.

Zatím se události vyvíjejí podle očekávání. Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že Rusko bude muset odpovědět na to, co se vlastně stalo, v bruselských diplomatických kuloárech se hovoří o možných nových sankcích, Moskva se tváří, že o ničem neví a že od Němců nedostala žádné důkazy. Business as usual, jak podotkl poněkud cynicky HN nejmenovaný západní diplomat.