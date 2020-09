Velká Británie

Jak bílá zpěvačka Adele ukradla neexistující londýnský karneval africkým ženám

Londýnští pořadatelé letos zrušili tradiční Notting Hill Carnival, akci charakterizovanou atmosférou svobodomyslnosti a nevázanosti, a přesunuli ji na internet. Což až taková zábava není, přesto se spousta lidí navlékla do kostýmů a oficiální stránky akce zprostředkovávaly videa na dálku. Vymstilo se to zpěvačce Adele, jež na sebe navlékla top v barvách jamajské vlajky a ukázala se s vlasy svázanými do uzlů "bantu". Letos se staly i symbolem korony, ale původně se jedná o ozdobu afrických žen, jež si ji přivezly na americký kontinent. Do Angličanky se na sociálních sítích pustila řada uživatelů za to, že si jako běloška přivlastnila cizí kulturní dědictví. Dokonce se objevil názor, že by za to měla jít do vězení. Svobodná mysl není zkrátka vlastní všem.