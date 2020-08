Katastrofické scénáře věštící dlouhodobou krizi a pád společností do izolace se mýlí. Mnohé naopak nasvědčuje, že přijde nový typ evropské spolupráce, nastartování ekonomického růstu, inovativní trendy, vyšší kvalita života. A jako bonus konec populistů nabízejících jednoduchá řešení, která zjevně nefungují.

Na začátku koronavirové krize jsme byli bombardováni katastrofickými vizemi. Všechno se mělo změnit, často navždy a zpravidla k horšímu. Měla se rozpadnout Evropská unie, mělo dojít k vzestupu nacionalismu a autoritářství, měla nastat dlouhodobá ekonomická krize, měla se navždy změnit pravidla kontaktu mezi lidmi. Zkrátka jako by přicházel věk temnoty a izolace. Jenže co když je to ve skutečnosti naopak? Co když to byly jen vize z vyděšení a nakonec většina změn, které nastanou, bude k lepšímu? Nejsme dokonce na začátku nové éry prosperity? Mnohé tomu nasvědčuje.