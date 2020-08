Michaela Chaloupková je vrcholnou manažerkou v ČEZ, přitom vychovává tři děti a ještě si hodně a ráda čte. A knihy také poslouchá...

Které knihy máte na nočním stolku?

V jeden moment mívám rozečtené tři knížky − papírovou, elektronickou a audioknihu. V "papíru" právě čtu Československo − stát, který zklamal od britské historičky Mary Heimannové, protože mě zajímají i jiné úhly pohledu na naši historii. Elektronickou knihu zas čtu kdekoliv, kde nemám zrovna k dispozici tu papírovou − právě tedy knihu Arthura Koestlera Tma o polednách, což je zrůdně hrůzná klasika. A při běhání a v autě si pouštím audioknihy. Většinou oddechovky, ale teď poslouchám knihu Milada Horáková − justiční vražda od Miroslava Ivanova.

Mary Heimannová: Československo – stát, který zklamal, Petrkov, 2020 Foto: nakladatelství Petrkov

Máte zvláště oblíbeného spisovatele?

Namátkou: Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks, Jiří Hájíček, Haruki Murakami, Richard Bach, Tolstoj, Dostojevskij. A v poslední době přibyly i autorky − Viktorie Hanišová, Anna Bolavá, Kateřina Tučková, Jana Šrámková, Alena Mornštajnová.

Arthur Koestler: Tma o polednách, Odeon 2016 Foto: nakladatelství Odeon

Co jste četla, když jste byla malá?

Miluji dětské knížky, a tak jsem ty svoje schovávala po desetiletí dětem, abych pak zjistila, že to, co bavilo mě, je vůbec nebere. Takže teď objevuji svět dětské literatury znova. Třeba knihy od Petra Nikla jako Pohádka o Rybitince nebo Záhádky, které vydává Meander. Nebo nakladatelství Labyrint, a tedy knihy Petra Síse. Krásné knížky píše a maluje Pavel Čech a máme rádi i knihy z Baobabu. Moje děti, když jsou menší, moc baví také knížky z malého nakladatelství Běžíliška nebo třeba od Petra Stančíka příběhy o jezevci Chrujdovi. A když povyrostou, mají zase rády knihy od Marky Míkové nebo Neila Gaimana.

Miroslav Ivanov: Milada Horáková – justiční vražda, XYZ, 2019 Foto: Nakladatelství XYZ

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Dlouho jsem měla na seznamu knih, které si určitě musím přečíst, Odyssea Jamese Joyce. Nedávno jsem jej tedy začala číst, zkouším to několik měsíců, ale zatím se mi dočíst nepodařilo. Je to na mě těžké čtení. Takže teď už mi zbývá jen Marcel Proust a jeho Hledání ztraceného času. Snad to nedopadne jako s Odysseem.

Se kterým autorem byste ráda zašla na sklenku dobrého vína?

Vzhledem k tomu, že mám teď ke dvěma klukům devítiměsíční holčičku, moc mě na skleničku vína neužije.

A se kterým autorem byste se nebála strávit desetihodinový let?

S Milanem Kunderou, kterého považuji za největšího žijícího českého spisovatele a nic na tom nemění ani stávající boj o obraz jeho osobnosti. Otázek bych měla nepřeberné množství.