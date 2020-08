Odcházející politici a další svého času vlivné postavy české veřejné sféry objevili nový způsob, jak se vypořádat s minulostí, vylepšit svůj obraz a případně si i vyřídit účty: píší o tom knihy. Memoáry tolik netáhnou, pokoušejí se proto o původní tvorbu, nejčastěji o romány. Jejich zápletky i hrdinové však na čtenáře zřetelně pomrkávají: Jestlipak jsi poznal, kdo ve skutečnosti jsem?

Srovnání s Pavlem Bémem je asi to poslední, oč by stál jakýkoli primátor hlavního města, který nastoupil po něm. Jeho vláda je dosud spojena s podezřeními z korupce a předražených zakázek. Přesto se bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová vydala svým způsobem v jeho stopách. Když Bém v roce 2010 končil v čele metropole, vydal malou knížečku Pár pražských polopohádek. V ní se trefoval, byť neadresně, do svých politických konkurentů a kolegů. Uplynulo deset let a Krnáčová vydává román, který se také odehrává na pozadí pražské politiky.