Svého času byl psychicky rozhozený, když nedokázal unést slávu herecké superstar. Mnozí jej znají jako arogantního floutka, jeho žena v něm přesto vidí vnitřní klid. S jeho nejslavnější hereckou rolí, Jamesem Bondem, je spojena chladnokrevnost, v osobním životě je však Sean Connery známý jako velký filantrop. A také jako podporovatel skotské nezávislosti.

To by se tomu druhému nikdy nestalo! Krátkou repliku zařadí fanoušci filmových bondovek okamžitě. Je ze snímku On Her Majesty's Secret Service (V tajné službě Jejího Veličenstva, 1969) a na konci úvodní akční sekvence ji vysloví hlavní hrdina. Nový hlavní hrdina. Produkce obsadila do role agenta 007 australského playboye George Lazenbyho a nechala jej vyslovit zcizovací "hlášku" v narážce na jeho předchůdce. Lazenby sebeironicky říká, že první Bond by nenechal utéct ženu ve svém vlastním voze, tak jak to předepsal scénář jemu. Český dabing větu přeložil tak, aby bylo jasno: To by se Connerymu nestalo.