Pražský Karlín je dnes pro lidi z technologických oborů ideální místo, sídlí tu spousta start-upů, Marek Rosa ale doufal, že jeho lidé přesun do poklidné břevnovské oranžerie přijmou. Podařilo se.

Jak by mělo vypadat typické sídlo vývojářského studia? Člověk si nejspíš představí strohou moderní budovu, ale asi sotva barokní oranžerii. Právě tam, na jedno z břevnovských návrší, přestěhoval své firmy úspěšný česko-slovenský programátor Marek Rosa. V domě, který vystavěl v 18. století katolický řád kajetánů, teď vzniká umělá inteligence i počítačové hry.

Sluneční paprsky procházejí velkými francouzskými okny a dopadají na mramorovou podlahu rozlehlé místnosti s designovým krbem uprostřed. Od něj je vidět až na strahovský kopec a do břevnovského údolí. Výhled jen nepatrně narušuje pár vzrostlých stromů a plot porostlý divokým vínem, které připomíná, že tady kdysi dávno, před nějakými 300 lety, bývaly vinice. Marek Rosa vyjde na zahradu, otočí se k baroknímu průčelí jasně oranžové, nově zrekonstruované budovy a roztáhne ruce, jako by chtěl obejmout oba postranní trakty, které z centrální půlkruhové stavby vycházejí: "Není to tady boží?"