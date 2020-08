V čase nucených prázdnin se chtěla podívat na filmy a seriály, které zmeškala, a také přečíst pár knížek. "Ale na beletrii vůbec nedošlo, stále jsem sledovala, co se děje ve světě," říká proslulá režisérka. Do Prahy přijela uvést odloženou premiéru svého filmu Šarlatán.

Je to prostá shoda okolností. Má s ní co dělat covid-19, uzavření kin a odložení premiéry Šarlatána z března na 20. srpen 2020. Sled nečekaných událostí přivádí Agniezsku Hollandovou do Prahy zrovna v tom čase, kdy před dvaapadesáti lety nad městem duněla letadla a ruské tanky vjely do ulic. Samozřejmě nemůže nevzpomínat, vždyť v té době studovala na FAMU, účastnila se studentských protestů, byla zatčena. "Roky v Praze byl zásadní prožitek. Česko mě proto neopouští a nemohu se zbavit ani 20. století," říká režisérka a cituje z románu Williama Faulknera: "Minulost není mrtvá a možná to vůbec není minulost."