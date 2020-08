Na začátku náhoda. Když zápas jejích vrstevníků neměl kdo rozhodovat, nebo nikdo nebyl tak troufalý, vzala to a v nové roli se Jawahir Robleová našla.

Sen reprezentovat Anglii v kopačkách se jí rozplynul, přesto se fotbalu nevzdala a nyní svým příběhem plným odhodlání inspiruje ženy, muslimky a tak trochu i rebelky proti rodičům.

Náhoda, nebo ne, možná jen ornament na jinak působivém příběhu. V Somálsku byla Jawahir Robleová zvyklá vyběhnout na pláž a hrát tam fotbal až do zemdlení. Když její rodina uprchla před občanskou válkou a dostala se do Londýna, vyrostla ve čtvrti Wembley. I mnozí nesportovní fanoušci tu adresu znají. Od 10 let měla nová dívka ve velkém městě v sousedství jeden z nejslavnějších stadionů světa.