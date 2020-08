Foto: HN – Lukáš Oujeský Trenér umělé inteligence. Za projektem Digitální filosof, který pracuje s texty Václava Havla, Hannah Arendtové, René Descarta a dalších myslitelů, stojí Jan Tyl.

Chcete si popovídat s Václavem Havlem, Hannah Arendtovou nebo Reném Descartem? Kupodivu už na to nepotřebujete spiritistickou seanci. Odpoví vám jejich virtuální osobnosti vytvořené Janem Tylem. Je to důkaz, že umělá inteligence už nemění jen technické obory, ale v krátké době bude mít co říci i ve filozofii, literatuře a humanitním vzdělávání. Schválně: bojíte se?

Odpovědí na otázku, jestli souhlasí s odstraněním sochy maršála Koněva, Václav Havel dost překvapil. "Nejsem si jistý touto památkou, ale i komunistický režim zničil mnoho historických památek. Také se pokusili vymazat naši historii. Věřím, že bychom si měli všechno pamatovat, i když je to bolestivé. Proto podporuji myšlenku zachování pomníků. Musíme si pamatovat, co se stalo dříve, abychom se mohli vyhnout opakování." Nebyl to samozřejmě Václav Havel v rozhovoru ze záhrobí. Odpovídala umělá inteligence stvořená v rámci projektu Digitální filosof. Její autor, čtyřicetiletý expert na umělou inteligenci Jan Tyl ze start-upu Alpha Industries, dokázal kromě Václava Havla naprogramovat i další myslitele, mezi jinými Hannah Arendtovou, J. J. Rousseaua nebo ekonoma Tomáše Sedláčka. Za svůj projekt dostal nedávno cenu Nápad roku. S mysliteli, včetně těch, kteří už zemřeli, je díky němu možné nejen konverzovat o jejich díle, ale i debatovat na aktuální témata. "Řada lidí to může považovat za digitální spiritismus," směje se Jan Tyl. "Ovšem místo spojených rukou na stole a svíček potřebujete hlavně silný výpočetní výkon!"