Foto: HN – Vladimír Ševela U ortodoxních židů si dívky obřad bat micva, symbol dospívání, odbývají mimo modlitebnu. Reformní židé ctí jiná pravidla, rabín David Maxa tak přivítal dvanáctiletou Johanu mezi dospělými v synagoze.

Na ostrově ztroskotají dva židé. Po čase tam postaví tři synagogy. Do jedné chodí první, do druhé druhý a do třetí by ani jeden nevstoupil. Židovský vtip ilustruje situaci v českých židovských obcích, které se potýkají s malým počtem členů. Mladí se nehlásí, nevyhovuje jim ortodoxní směr. Změnit to chce nový rabín David Maxa a jeho reformní sdružení.

Dovnitř už nemusím jít v šátku?" ptá se asi čtyřicetiletá žena před vstupem do liberecké synagogy. "Když jsem tu byla před lety naposledy, tak se muselo." − "Ne, to už dlouho není nutné," odpovídá druhá žena. reklama