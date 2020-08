Dravé internetové podnikání může mít mnoho podob. Třeba i takovou, kdy si zaměstnanci rozhodují o výši prémií, znají navzájem své platy, volí si místo šéfů své stařešiny a v pracovní době se mohou věnovat dobrovolnictví. Že je to idealistický nesmysl? Pražské vývojářské studio Applifting a jeho zakladatelé dokazují, že nikoliv. A že i tak firma může náramně vydělávat.

Oválná místnost je obložená dřevem, jsou po ní poházené polštáře Fatboy, nízké taburetky, ze stropu visí houpačka, zenovou atmosféru doplňují květiny a zářivě bílé oblázky na podlaze. Vratislav Kalenda si vybere místo přímo na parketách a nohy poskládá do překážkového sedu. Na sobě má barevné tričko, džínové šortky, kecky Adidas a k pasu připnutou kšiltovku. "My tu máme takovou 'hej, kámo' kulturu," směje se, když upíjí černé ristretto z firemního kávovaru. Prostě typický ajťák v typickém prostředí dravé softwarové firmy, chtělo by se říct. Jenže čerstvě třicetiletý Kalenda ani jeho společnost Applifting, jež se věnuje zejména vývoji mobilních aplikací, tak úplně normální nejsou. Vlastně jsou hodně specifičtí: "Jsme tyrkysová firma."