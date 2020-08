Hvězdy, planety, meteory a vetřelci. Co je romantičtějšího než pohled na „padající hvězdu“. Stále častěji ale na nebi uvidíme „přemnožené“ satelity Starlink.

Na nízké oběžné dráze za poslední rok přibylo na šest set satelitů společnosti SpaceX, které šéfuje Elon Musk. Není jediný z multimilionářů, kdo má tak velké plány s vesmírem. Důsledkem bude jiná noční obloha. Je to snesitelná daň za pokrok v podobě všudypřítomného internetového připojení?

Obrátit hlavu k nočnímu nebi je vždy zážitek, ovšem v těchto dnech je k vidění jedna mimořádná atrakce. Právě nyní lze nejlépe pozorovat Perseidy, nejznámější − protože obvykle nejvydatnější − meteorický roj. Při vhodných podmínkách může bystrý pozorovatel každou hodinu spatřit desítky "padajících hvězd". Nejlépe si pohled na další a další meteory samozřejmě užijete daleko od měst a jimi produkovaného světelného smogu.

Zatímco problém plynoucí z přehnaného osvětlení zářícího až příliš často pánubohu do oken si lidstvo začíná konečně uvědomovat a řada států či měst podniká kroky na jeho omezení, míří na oblohu další "znečišťovatel". Či atrakce a předzvěst budoucnosti v jednom, záleží na úhlu pohledu. Oběžné dráhy nízko nad Zemí se totiž začínají tempem, jakému se nic v historii ani zdaleka nevyrovná, plnit novým typem družic. Přinesou pokrok v podobě rychlého internetového připojení i pro velmi odlehlé končiny, současně ale změní oblohu jako dosud nic z toho, co éra kosmických letů za víc než šest desítek let přinesla.

Tisíce tun techniky nad našimi hlavami