Majitelé elektrických aut možná už za pár let nebudou muset za parkování platit kartou či kovovými mincemi. Pokud by se v budoucnu prosadil nápad automobilky Nissan, mohlo by stačit, když řidič svůj elektromobil na parkovišti zapojí do nabíječky. Ta pak parkovné vybere tím, že si z baterie auta odčerpá trochu přebytečného proudu, který se využije v místní elektrické síti.