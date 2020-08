Oceánograf Fabien Cousteau chystá největší podmořskou stanici světa. Bude sloužit k výzkumu života pod vodou.

Oceány stále platí za nejméně probádanou část Země. Oceánografové je zkoumají tak, že se do moře na pár hodin potopí ve skafandrech nebo na stejně krátkou dobu využijí ponorky. S výzkumem vesmíru, při němž astronauti v kosmu stráví dlouhé měsíce až roky, se to nedá srovnávat. Francouz Fabien Cousteau, který je vnukem známého oceánografa Jacquese Cousteaua, se to rozhodl změnit. Chystá proto stavbu permanentně obydlené podmořské laboratoře.