Letošní senátní volby v Česku s sebou přinesou první bratrský souboj v historii. Mladší potomek slavného divadelníka Filip Smoljak kandiduje proti staršímu Davidovi. V jejich politickém souboji se odráží spor, který Filip už léta vede také o práva na cimrmanovské hry. A kvůli němuž proti sobě poštval členy divadla i svoje příbuzné.

Uprostřed léta svým rozhodnutím překvapil okolí. Syn divadelního režiséra Ladislava Smoljaka Filip oznámil kandidaturu do Senátu v Praze 9. Od muže známého jména, který byl několik let členem pirátské strany, by nešlo o nijak neobvyklý plán − kdyby ve stejném obvodu zároveň nekandidoval a neobhajoval pozici jeho bratr David. Vůbec poprvé tak proti sobě v jednom senátním obvodu kandidují dva sourozenci.