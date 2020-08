Na Novojičínsku se v červenci otevřel břidlicový důl a už teď je každá jeho prohlídka plná. Čechy začala lákat kromě hradů, zámků a rozhleden také historie tuzemského podzemí. Narazit se na ni dá na mnoha místech, české země byly ve středověku "hornická velmoc". Podívat se dá nyní do několika desítek dolů, často je to i adrenalinový zážitek.

Nebojte se, jsou to jen čtyři žebříky. První z nich je nejdelší, má 20 příček, ale další už jenom 16. Počítala jsem to," dodává průvodkyně návštěvníkům břidlicového dolu kuráž a zpod helmy s čelovkou se pro jistotu ještě usměje. Adrenalinový zážitek z prohlídky Flascharova dolu v Odrách na Novojičínsku přichází zhruba v polovině trasy. Z temného, rozsáhlého prostoru − komory, kterou se táhne geologicky cenná břidlicová vrása ve tvaru mořské vlny − se do druhé štoly dolu leze osmnáctimetrovým komínem. Ten kdysi horníci mezi štolami prokopali, aby je odvětrali. Nyní komín slouží jako zkratka pro turisty. Někdo se při jeho zlézání zapotí podobně jako kdysi kutající havíři. "Výdech, nádech, výdech, nádech. To dáš," opakuje si hlasitě jedna z návštěvnic, když leze nahoru. Trpí závratěmi. "Věděla jsem, že tady takový výstup bude, ale řekla jsem si, že to třeba nebude tak hrozné. A dalo se to zvládnout," říká už uvolněně, když vycházíme ze štoly na denní světlo. Výstup komínem zvládla celá naše skupina, včetně menších dětí.