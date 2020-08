Hráče hry Euro Truck Simulator 2 od firmy SCS Software baví hlavně její realističnost. Takže oceňují i to, že si mohou ve hře klidně půlhodiny postát v koloně na dálnici.

Tep se vám při jejím hraní nezvýší, adrenalin vám krví proudit nebude. I tak ve vás ale může vyvolat emocionální uspokojení, které u jiné hry nezažijete. "Truckový" simulátor z dílny českého herního studia SCS Software je neprodávanější tuzemskou hrou historie. Její kopii si pořídilo už více než 8,5 milionu hráčů po celém světě a každý rok k prodejům přibude další milion.

Vydržte, jenom si podřadím," odpovídá mi do telefonu devětačtyřicetiletý Ladislav Navrátil ze Svitav, který pracuje jako řidič kamionu. Minulý rok se k tomuto povolání vrátil poté, co se dvacet let živil jako svářeč. Po řízení se mu prostě stýskalo a zásadní roli v tom hrála také česká počítačová hra Euro Truck Simulator 2. Druhé pokračování úspěšného kamionového simulátoru mu pořídily přibližně za 540 korun jeho děti před osmi lety. Tedy v době, kdy hra přicházela na trh. Od té doby stráví hraním týdně až osm hodin. Nejprve v práci kroutí volantem kamionu v reálném světě, posléze ještě ve virtuálním. Požitek z toho má prý srovnatelný.