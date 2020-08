Farming Simulator. Švýcarské herní studio Giants prodalo celkově už 25 milionů kopií svých her pro virtuální farmáře.

Herní simulátory na některé lidi působí takřka terapeuticky. Mnohým prý pomohly překonat i deprese a stres.

V rámci počítačových her, které se označují jako simulátory, se tvůrci snaží co možná nejvěrohodněji napodobit určitou lidskou aktivitu reálného života. Kromě kamionových simulací můžeme na trhu nalézt obrovské množství her, v nichž si lze vyzkoušet například roli chirurga na operačním sále, strojvedoucího, architekta navrhujícího supermoderní města, fotbalového manažera, nebo dokonce zloděje.