Foto: HN – Lukáš Bíba Reinhold Messner je jednou z nejvýznamnějších osobností horolezecké historie.

Lidé opustí město, prahnou po čerstvém vzduchu, tichu a vznešených horách. Jenže kam vyrazí? Tam, kde je to horší než v New Yorku či ve Vídni. Slavný horolezec Reinhold Messner říká, že masový turismus není to pravé. Muže, který s kolegou Peterem Habelerem jako první zdolal Mount Everest bez umělého kyslíku, trápí na horách také influenceři s mobily.

Dosáhl snad všech cílů, o kterých horolezec může snít. Pohled na někdy až davy lidí v horách ho však netěší. "Potřebujeme turismus, ale musí být spravedlivě rozdělen," myslí si Reinhold Messner. Ve svých 75 letech se neustále společensky angažuje. Na hradě Sigmundskron nad jihotyrolským Bolzanem vypráví o svých plánech na roky dopředu. Jeho pozornosti neunikly ani výkony českého lezce Adama Ondry.