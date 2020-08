Spojené státy by klasik světové politologie Alexis de Tocqueville letos nepoznal. Sami Američané se bojí, jak zvládnou listopadové prezidentské volby.

Když francouzský šlechtic Alexis de Tocqueville cestoval v první polovině 19. století po mladých Spojených státech, všiml si významu, jaký tu měla federální poštovní služba. Kam dorazily dopisy a noviny, tam se z východu na západ šířilo osídlení. Zřízení poštovního úřadu bylo pro osadníky potvrzením jejich příslušnosti k "velkému experimentu" americké demokracie. Nyní, o bezmála dvě století později, je Amerika propletena internetem a sociálními sítěmi, bude to ale opět klasická poštovní služba, U. S. Postal Service, co v listopadových prezidentských volbách prověří sílu tohoto experimentu. A nevypadá to vůbec dobře.