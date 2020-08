Bělorusko: Stárnoucí Lukašenko vytáhl na voliče postsovětské retro

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se v úterním bilančním proslovu oklikou vrátil do roku 1994, kdy poprvé vyhrál volby. Mimochodem, byly to poslední svobodné volby v zemi. Ty, které ho čekají o víkendu, má Lukašenko pevně ve své moci. V projevu zavzpomínal na ekonomický úpadek po rozpadu Sovětského svazu i na to, jak osobně určoval ceny potravin nebo nařídil bez soudu likvidovat mafiány. Nevymýšlel si, všechno se skutečně stalo. Bělorusko poznalo řízení ekonomiky od stolu, nedostatek potravin i vraždy mafiánů a opozičních politiků. Voliči si ale kladou otázku, zda je to hlavní téma pro volby v roce 2020, kdy zemi trápí horšící se ekonomika i nákaza koronavirem.