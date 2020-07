Strážce tradice a unikátu. Vratislav Chvátal je šéfem organizace, která český systém turistického značení vyvezla i do řady dalších zemí, nejen na Slovensko.

Češi jsou v délce značených pěších turistických tras se 43 tisíci kilometry světovou špičkou. Klub českých turistů se stará nejen o ně, ale také o cyklostezky, běžkařské a další zimní tratě. Vedle toho pořádá řadu akcí pro veřejnost a jeho předseda říká, že spousta lidí při nich chce mít kontakt s přírodou, nepotřebují reklamní cirkus.

Klub českých turistů, organizace, která vloni oslavila 130 let od svého vzniku, prožívá obtížné období. Kvůli koronaviru musela omezit činnost a přišla o peníze. S kůrovcovou kalamitou mizí turistické značení na stromech a stálý boj o trasy klub vede s developery i řadou soukromých stavebníků. "K zachování sítě cest v dnešním rozsahu, například kvůli změnám vlastnických vztahů, musíme vyvíjet značné úsilí. Stát by se měl za síť, do které investoval stovky milionů korun, jasně postavit," říká v rozhovoru pro HN předseda jednoho z nejstarších českých spolků Vratislav Chvátal.