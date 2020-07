Foto: Shutterstock Firma SpaceX Elona Muska už k Mezinárodní vesmírné stanici dopravila dva astronauty NASA. Teď chystá výpravu dalších čtyř kosmonautů. Tři budou z USA, jeden z Japonska.

K Mezinárodní vesmírné stanici ISS by mohl už v září zamířit další let, na němž spolupracují NASA se SpaceX, první soukromou firmou, která dokázala dostat lidi do vesmíru.

K Mezinárodní vesmírné stanici ISS by mohl už v září zamířit další let, na němž spolupracují NASA se SpaceX, první soukromou firmou, která dokázala dostat lidi do vesmíru.

Na mezinárodní vesmírné stanici se blíží pravidelné střídání stráží. Podle plánu se dva astronauti z pěti z ISS vrátí tuto neděli. V září pak na mezinárodní stanici dorazí další čtveřice kosmonautů. Obě skupiny přepraví americká společnost SpaceX. Ta se koncem května stala vůbec první soukromou vesmírnou agenturou, jíž se podařilo na ISS dopravit lidskou posádku. Byla jí dvojice Američanů Robert Behnken a Doug Hurley, kteří by měli stanici 1. srpna opustit a den poté přistát zpátky na Zemi.