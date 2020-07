Sluchátka Stealth 600 nepodporují Bluetooth a nelze k nim připojit ani kabel s klasickým konektorem jack. Vzhledem k nízké ceně ale to, co mají dělat, dělají opravdu dobře.

Americká firma Turtle Beach cílí hlavně na hráče a ve svém oboru je legendou. Otestovali jsme bezdrátová sluchátka Stealth 600, která si rozumí s PlayStation nebo Xboxem.

Turtle Beach se zvuku ve spojení s počítačovými systémy věnuje už 45 let, i když sluchátka vyrábí jen posledních patnáct let. Zkušenosti s vývojem zvukových karet a softwaru jsou ale dobrá průprava. Model Stealth 600 lze bez velkých okolků označit za skvělou variantu bezdrátových sluchátek pro herní konzole. Nejenže patří s cenou kolem 2600 korun vůbec k nejlevnějším bezdrátovým sluchátkům s nízkou latencí, tedy zpožděním zvuku za obrazem, ale zároveň jde o model, který nabízí příjemně vyrovnaný zvukový profil spolu se schopností zahrát i velmi hluboké basy.

Nižší cenu prozrazuje hlavně vzhled a lacinější provedení. Černý nebo bílý plast se zelenými barevnými detaily je určen pro Xbox One, modré prvky najdeme u varianty pro PlayStation 4. Sluchátka mají tradiční uzavřenou konstrukci s mušlemi, jež obepínají celé uši. Od konkurence se odlišují změkčením náušníků v oblasti spánku. Jde o maličkost, která však výrazně zpříjemňuje nošení sluchátek lidem s brýlemi. Postranice díky tomu mají více prostoru a netlačí uživatele do hlavy. O pohodlí se stará i bohatě polstrovaný hlavový most.