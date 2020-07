Takhle krásně to celé začínalo, zatočíme s korupcí a budeme lepší. Po letech ve vládě je ale otázkou, jak to všechno skončí.

Model vládnutí ANO je dokonalý. Dochází k rafinovanému uplácení voličů, kteří drží u moci vládu, jež generuje státní aparát ochotný efektivně krýt přesun peněz do těch správných kapes. A líznout si mohou i straničtí politici a spřízněnci na úrovních nižších, pokud se tedy nedají chytit.

Ne, tohle není další z nekonečné série textů o střetu zájmů premiéra, ze kterého si nedělá nic ani on sám, ani jeho voliči. Je to pokus ukázat, že celé hnutí ANO představuje v rozporu s rétorikou a marketingem aktuální epicentrum české korupce v nejširším slova smyslu. A současně je to pokus formulovat rizika pro budoucnost země. Jak uvidíme, nejsou malá.