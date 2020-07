Výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba soudí, že nejsilnější příběhy jí přináší život, a tak už příliš nečte beletrii.

Které knihy máte na nočním stolku?

V bytě nám právě probíhá velká rekonstrukce, takže jsme v nedotčené části obloženi knihami po všech stranách. Navrchu a nejblíže je kniha Iluze od Báry Nesvadbové. Její křest byla první společenská akce, na kterou jsem se vydala po skončení karantény, ale přečtení jsem si nechala jako radost na dovolenou.

Barbara Nesvadbová: Iluze, Ikar, 2020 Foto: Ikar

Michael Cunningham: Hodiny, Odeon, 2010 Foto: ODEON

Boris Johnson: Faktor Churchill, Kniha Zlín, 2016 Foto: Kniha Zlín

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele, k jehož knížkám se čas od času ráda vracíte?

Beletrii už čtu málo, mám pocit, že jsem vše podstatné přečetla v mládí a teď mi největší příběhy přináší sám život. Mým oblíbeným autorem je Bryan Sykes, který o genetice dokáže psát tak, že se to čte jako detektivka. Zrovna mám objednanou jeho novou knihu Once a Wolf o tom, jak se během evoluce z vlků stali psi. A jak Sykese znám, zcela jistě to bude hodně také o lidech.

Co jste ráda četla, když jste byla malá holka?

Četla jsem úplně všechno, i to, co jsem číst neměla. V první třídě jsem přelouskala antologii hororových povídek Tichá hrůza a potom se bála spustit nohu z gauče na zem. Nejvíc jsem ale milovala dobrodružné knihy − přečetla jsem všechny mayovky, příběhy Vlaštovek a Amazonek od Arthura Ransomeho, Jacka Londona, Ernesta Thompsona Setona.

Kdo ví, možná právě touha po dobrodružství a dálkách později rozhodla, když jsem zachytila volání divočiny. Chci říct volání z UNICEF.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Od kamarádky jsem dostala knihu Hodiny od Michaela Cunninghama. Takže než se příště uvidíme, musím ji mít přečtenou. Jsem také zvědavá, nakolik bude zážitek z četby odlišný od toho, jak na mě působila filmová adaptace.

Se kterým autorem byste ráda zašla na skleničku dobrého vína?

Byl by to novinář, spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Winston Churchill. Mimochodem, tato část jeho příběhu u nás není tolik známá. Zajímalo by mě, který z jeho životopisů se mu líbí nejvíce a jak se dívá na současnou vlnu ničení soch, včetně těch jeho − například u nás před mou alma mater na pražském Žižkově.