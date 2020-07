Část české společnosti má podle vnučky slavného novináře Ferdinanda Peroutky sklony k antisemitismu, přítomný je tu i skrytý rasismus. A slovník hlavy státu by před 80 lety přišel divný i popeláři. Nelíbí se mi, kam se společnost sune, říká žena uprostřed soudních pří o prezidentskou omluvu.

Měl to být jednoduchý spor. Prezident Miloš Zeman nařkl legendárního prvorepublikového novináře a spisovatele Ferdinanda Peroutku z fascinace nacismem a doložil to dvěma články. První s názvem Hitler je gentleman podle něj vyšel v Peroutkově časopise Přítomnost na konci třicátých let na blíže nespecifikované stránce "vlevo dole". Druhý po mnichovské dohodě v tomtéž časopise hlásal: "Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky." Ani jeden text ale Peroutka nenapsal a jeho vnučka, bývalá novinářka Terezie Kaslová, Zemana vyzvala k omluvě. Když nereagoval, podala žalobu. Tuzemské soudy si věc přehazují již pět let a doposud vynesly pět rozsudků. Pouze jeden z nich dal Kaslové zcela za pravdu. Další soudy předchozí rozhodnutí buď zrušily, nebo upravily. Poslední pravomocný rozsudek pražského městského soudu ze začátku července zní, že místo Hradu se má omluvit stát, respektive ministerstvo financí, a jen za neexistenci textu Hitler je gentleman. "Chci věřit ve spravedlnost a budu se soudit dál. Jsem připravena jít k Ústavnímu soudu," říká v rozhovoru pro HN Terezie Kaslová.