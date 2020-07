Nadšený recenzent Bruntálského deníku napsal, že skupina Brutus by měla být prohlášena za národní památku, podobně jako třeba jízda králů z Vlčnova. Tancovačková kapela z Rakovníka, která je spíš sociálním než hudebním fenoménem, hraje bez přerušení, byť pod různými názvy, už 54. rok.

Skoro všechna místa kolem letního parketu hospody U Lípy ve Velichově na Karlovarsku jsou obsazená už kolem šesté večerní, hodinu před začátkem vystoupení. Hudebníci na pódiu dolaďují nástroje, několik set lidí v publiku posedává nebo postává a popíjí pivo z kelímků. Přijeli na Brutus a i po zaplacení vstupného 250 korun jsou rozjaření a "nadržení", jak poznamenává kapelník Vladimír Hasal. "A to přesně jsme i my. Takhle dlouhou pauzu jsme od bolševických časů neměli." Pětašedesátiletý muž, který je zároveň manažerem skupiny, připomíná situaci z 80. let, kdy kvůli opakovaným zákazům okresních partajních funkcionářů nemohli hrát třeba několik měsíců v řadě. Současnou tříměsíční nucenou přestávku si vynutila koronakrize. První tancovačka s jejich výrazným doprovodem proběhla 12. června v Pyšelích u Benešova, kdy Brutus obnovil své obvyklé víkendové šňůry − od čtvrtka do soboty se zařadí mezi hlavní hvězdy venkovských zábav či hudebních festivalů. Před show ve Velichově ještě kapela zahrála na svatbě podnikatele v Žatci.