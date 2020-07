Foto: ČTK Homo Ropotamo. Ke koncertům Pražského výběru vždy neodmyslitelně patřila maska starého zlostného muže.

Rocková skupina se nemusela jmenovat The Plastic People of the Universe, aby měla v Československu před rokem 1989 problémy.

V 70. letech minulého století skončili za mřížemi členové Plastiků či lídr DG 307 Pavel Zajíček, mimosoudní šikaně a následným zákazům ale čelila dlouhá řada známých i dnes už zapomenutých kapel. Stačilo, že nesplňovaly představy aparátčíků v tesilových oblecích o tom, jak má vypadat "kultůra". A rock pochopitelně s ideologickým vkusem normalizátorů ze své podstaty nemohl jít dohromady, kdežto juchavý pop Michala Davida s optimistickými texty typu Já chci žít nonstop naprosto vyhovoval.