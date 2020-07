Měsíčně vás to stojí několik stovek tisíc korun, do kapsy se vám ale nevrátí nic. Taková je realita dnešního podnikání v e-sportech. Někteří lidé ale věří, že jim jednou bude vynášet desítky, možná stovky milionů. K nim patří také český profesionální fotbalista Jakub Jankto, který si před dvěma lety splnil dětský sen a založil vlastní e-sportový tým Sampi.

Fotbal a videohry, v těchto dvou světech se pohybuje od dětství. "Ze školy na trénink a pak k počítači hrát ještě virtuálně. To byl můj denní režim," říká Jakub Jankto. Dnes čtyřiadvacetiletý fotbalista italské prvoligové Sampdorie Janov, který byl také v nominaci národního týmu pro letos zrušený evropský šampionát, se v roce 2018 rozhodl proniknout i do světa, který oba jeho zájmy z dětství propojuje: do e-sportů. A založil tým Sampi.